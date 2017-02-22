 ''Savaşmaya hazırız'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Savaşmaya hazırız''

    ''Savaşmaya hazırız''
    Basın toplantısına katılan Skrtel, önemli bir maça çıkacaklarını kaydedip, "Tek istediğimiz iyi bir skor alıp bir sonraki tura geçmek. Kötü bir görüntümüz var ama tüm takım savaşmaya hazır" dedi. Slovak stoper, Advocaat'ın gideceğine yönelik haberlerin kendilerini etkilemediğini, sadece işlerine odaklandıklarını dile getirdi. , Rusya'da 12 yıl önce futbol oynadığını da hatırlatıp Türkiye Ligi'nin daha zorlu olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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