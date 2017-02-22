''Şans lazım şans!''
Hollandalı hoca, “Oyuncuların çalışması ve gayretinden hiç şikayetim yok ama biraz da şans olacak. Umarım Krasnodar karşısında da bu şans bizimle olur” diyerek dilekte bulundu.
TRANSFER İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK
Advocaat, devre arasında neden transfer yapılmadığı ile ilgili bir soruya da "3-4 oyuncu üzerinde çalıştık fakat ya çok para istediler ya da gelmek istemediler. Yönetimimiz bu konuda çok çalışma yaptı; seyahatler gerçekleştirdiler ama bazı sebeplerden dolayı olmadı. Sırf birini almış olmak için de transfer yapılmaz" cevabını verdi.
VAN PERSİE FARKINI GÖSTERİR
Van Persie'nin sakatlığı sebep gösterilerek ilk maçta Rusya'ya götürülmemesi çok tartışılmıştı. Hatta yerine Emenike'nin oynaması sonrası eleştiriler tavan yapmıştı. Advocaat, RvP'nin bugünkü maçta kadroda olacağını bildirdi. Tecrübeli hoca, geçen hafta "Daha fit olursa oynar" diyerek eleştirdiği, usta golcü için şu yorumu yaptı: "Van Persie, fit durumda olduğunda her zaman fark yaratabilir."
TARAFTARA SİTEM ETTİ
Advocaat dolu statta oynadıkları zaman daha iyi bir performans sergilediklerini de belirterek, "Üst düzey kulüpteyseniz çok sayıda taraftar önünde olmak istersiniz. Biz 10-12 bin kişiye oynuyoruz. Bursa'ya gittiğimizde stat tıklım tıklımdı" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.
VAN DER WİEL İYİ İŞ ÇIKARDI
Advocaat, Kasımpaşa karşısında 11'de sahaya sürdüğü Wiel'in de performansından memnun olduğunu belirtti: "Hem Wiel hem İsmail Köybaşı pazar günü iyi iş çıkardılar. Onlardan yana sorunumuz yok."
ROMAN HER TAKIMDA OYNAR
Hollandalı hoca, Neustadter'in neden fazla şans bulamadığını soran bir Rus gazeteciye şu cevabı verdi: "Kadromuzun önemli bir ismi; ama önünde iki çok iyi stoper var. Roman Türkiye'de her takımda rahatlıkla oynayabilir."
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
''Şans lazım şans!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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