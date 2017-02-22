 ''Şans lazım şans!'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Şans lazım şans!''

    ''Şans lazım şans!''

    Hollandalı hoca, “Oyuncuların çalışması ve gayretinden hiç şikayetim yok ama biraz da şans olacak. Umarım karşısında da bu şans bizimle olur” diyerek dilekte bulundu.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, dün düzenlediği basın toplantısında, Krasnodar karşısında güçlü bir hücum hattıyla çıkacaklarını belirtti. Puan kaybedilen Kasımpaşa maçında 3 önemli atak oyuncusundan yoksun olduklarını dile getiren Hollandalı hoca, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, 3 maçtır kazanamamalarını ise şöyle açıkladı: "Oyuncuların çalışması ve gayretinden hiç şikayetim yok; ama bu yeterli olmuyor. Bazen biraz da şans olması lazım. Umarım Krasnodar karşısında bu şans bizim yanımızda olur."

    TRANSFER İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK
    Advocaat, devre arasında neden transfer yapılmadığı ile ilgili bir soruya da "3-4 oyuncu üzerinde çalıştık fakat ya çok para istediler ya da gelmek istemediler. Yönetimimiz bu konuda çok çalışma yaptı; seyahatler gerçekleştirdiler ama bazı sebeplerden dolayı olmadı. Sırf birini almış olmak için de transfer yapılmaz" cevabını verdi.

    VAN PERSİE FARKINI GÖSTERİR
    Van Persie'nin sakatlığı sebep gösterilerek ilk maçta Rusya'ya götürülmemesi çok tartışılmıştı. Hatta yerine Emenike'nin oynaması sonrası eleştiriler tavan yapmıştı. Advocaat, RvP'nin bugünkü maçta kadroda olacağını bildirdi. Tecrübeli hoca, geçen hafta "Daha fit olursa oynar" diyerek eleştirdiği, usta golcü için şu yorumu yaptı: "Van Persie, fit durumda olduğunda her zaman fark yaratabilir."

    TARAFTARA SİTEM ETTİ
    Advocaat dolu statta oynadıkları zaman daha iyi bir performans sergilediklerini de belirterek, "Üst düzey kulüpteyseniz çok sayıda taraftar önünde olmak istersiniz. Biz 10-12 bin kişiye oynuyoruz. Bursa'ya gittiğimizde stat tıklım tıklımdı" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.

    VAN DER WİEL İYİ İŞ ÇIKARDI
    Advocaat, Kasımpaşa karşısında 11'de sahaya sürdüğü Wiel'in de performansından memnun olduğunu belirtti: "Hem Wiel hem İsmail Köybaşı pazar günü iyi iş çıkardılar. Onlardan yana sorunumuz yok."

    ROMAN HER TAKIMDA OYNAR
    Hollandalı hoca, Neustadter'in neden fazla şans bulamadığını soran bir Rus gazeteciye şu cevabı verdi: "Kadromuzun önemli bir ismi; ama önünde iki çok iyi stoper var. Roman Türkiye'de her takımda rahatlıkla oynayabilir."
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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