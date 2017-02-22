 Sadece Schalke başarabildi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Sadece başarabildi

    Sadece Schalke başarabildi
    'ye tur için bugün iki farklı galibiyet gerekiyor. Ama bu o kadar kolay değil. Son iki sezonda Avrupa'da deplasmanda 11 maça çıkan , 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Krasnodar bu 4 yenilginin sadece birini ('ye 2-0) iki farklı kaybetti. Kanarya, 1-0 kazanıp, uzatmalarda da gol atamazsa penaltılarla turu geçebilir.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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