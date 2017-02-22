''Ofansif oynayacağız''
''Skoru korumaya çalışırsak sonu kötü olur. Ofansif oynayacağız''
'KRASNODAR FARK ATABİLİR'
Ruslar, F.Bahçe'nin formsuz görüntüsü nedeniyle oldukça iddialı açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan biri de Krasnodar'ın eski hocası Sergei Tashuyev... İlk maçta Krasnodar'ın rahat bir galibiyet aldığı tespitini yapan Tashuyev, "Krasnodar'ı bu sezon bu kadar rahat kazanırken eminim kimse görmemiştir. Eğer ilk yarım saatte skor Krasnodar lehine olursa Fenerbahçe risk alacak. İşte o zaman Krasnodar, farklı bir skorla dahi İstanbul'dan ayrılabilir" şeklinde konuştu.
RUSLARIN HEDEFİ ÇİFTE PARTİ
Krasnodar, 9. kuruluş yıldönümünü bugün şölene çevirmek istiyor. Rusya Futbol Birliği'nin lisans prosedürlerini başarıyla geçip 22 Şubat 2008'de lisansını alan Krasnodar, 2011 yılından bu yana Rusya Premier Lig'de mücadele ediyor. Fenerbahçe karşısında ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Rus ekibi, turu geçerse kuruluş yıldönümünde çifte parti verecek.
GRANQVİST: TURA DAHA YAKINIZ
Krasnodar'da ilk maçta cezası nedeniyle oynamayan kaptan Andreas Granqvist, bugün ilk 11'deki yerini alacak. İstanbul'a iddialı geldiklerini belirten 31 yaşındaki İsveçli stoper, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'lık galibiyet çok önemli değilmiş gibi duruyor ama ben buna katılmıyorum. Bence avantaj bizde. Dikkat edersek turu geçebiliriz diye düşünüyorum" dedi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
''Ofansif oynayacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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