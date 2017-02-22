 ''Ofansif oynayacağız'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Ofansif oynayacağız''

    ''Ofansif oynayacağız''

    ''Skoru korumaya çalışırsak sonu kötü olur. Ofansif oynayacağız''

    Teknik Direktörü Igor Shalimov, dün yaptığı basın toplantısında 'nin karşısında korkmadan oynayacaklarını söyledi. İlk maçta yeterince gol atamadıklarını belirten Rus çalıştırıcı, "Skoru korumak istersek, sonu kötü olur. Ofansif oyun oynayacağız. Ama defansımız da güçlü olacak, zorlaştırmaya çalışacağız oyunlarını. 0-0 durumunda gol atmaya çalışacağız. Bizim açımızdan zor olacaktır ama tur atlamak istiyoruz" diye konuştu. Shalimov, güvenlik endişesi gibi bir kaygılarının ise asla olmadığını söyledi.

    'KRASNODAR FARK ATABİLİR'
    Ruslar, F.Bahçe'nin formsuz görüntüsü nedeniyle oldukça iddialı açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan biri de Krasnodar'ın eski hocası Sergei Tashuyev... İlk maçta Krasnodar'ın rahat bir galibiyet aldığı tespitini yapan Tashuyev, "Krasnodar'ı bu sezon bu kadar rahat kazanırken eminim kimse görmemiştir. Eğer ilk yarım saatte skor Krasnodar lehine olursa Fenerbahçe risk alacak. İşte o zaman Krasnodar, farklı bir skorla dahi İstanbul'dan ayrılabilir" şeklinde konuştu.

    RUSLARIN HEDEFİ ÇİFTE PARTİ
    Krasnodar, 9. kuruluş yıldönümünü bugün şölene çevirmek istiyor. Rusya Futbol Birliği'nin lisans prosedürlerini başarıyla geçip 22 Şubat 2008'de lisansını alan Krasnodar, 2011 yılından bu yana Rusya Premier Lig'de mücadele ediyor. Fenerbahçe karşısında ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Rus ekibi, turu geçerse kuruluş yıldönümünde çifte parti verecek.

    GRANQVİST: TURA DAHA YAKINIZ
    Krasnodar'da ilk maçta cezası nedeniyle oynamayan kaptan , bugün ilk 11'deki yerini alacak. İstanbul'a iddialı geldiklerini belirten 31 yaşındaki İsveçli stoper, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'lık galibiyet çok önemli değilmiş gibi duruyor ama ben buna katılmıyorum. Bence avantaj bizde. Dikkat edersek turu geçebiliriz diye düşünüyorum" dedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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