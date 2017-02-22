 Lens Fener’de kilo aldı – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Lens Fener’de kilo aldı

    Lens Fener’de kilo aldı
    Türk yemekleri 'e yaradı! Sarı-lacivertli ekibe geldiğinde 79 kilo olan Hollandalı yıldız, 3 kilo alıp 82 kiloya çıktı. 1.78 boyundaki futbolcunun normalde de kilo fazlası vardı, 'ye geldikten sonra bu fazlalık daha da arttı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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