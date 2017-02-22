 Kocaman Fener’e mi geliyor? – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kocaman Fener’e mi geliyor?

    Kocaman Fener’e mi geliyor?

    F.Bahçe'de sesleri yeniden yükselmeye başlarken, dün yaşanan sürpriz bir gelişme kulisleri hareketlendirdi.

    Kocaman'ın, dün Konyaspor ile idmana çıkmaması gündeme bomba gibi düşerken gün boyu "Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusu soruldu. Konyaspor ise 'ın izinli olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlı yönetimin önceki gün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kocaman'ın tedbir alması gerektiğini belirtmesi büyük yankı uyandırmıştı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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