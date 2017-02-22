İsmail Köybaşı isyan etti!
Fenerbahçe - Krasnodar maçının Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski yanlış oyuncuya kart gösterdi, sarı-lacivertli taraftarlar kural hatası yapıldığını iddia etti.
Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Köybaşı, faulü kendisinin değil Robin van Persie'nin yaptığını söylese de kart görmekten kurtulamadı. Krasnodar karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti.
Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.
(İHA)
Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.
(İHA)
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 80
Yorum
CIMBOM GALATASARAY insallah kazanicak hakem duzgun oynarsa
- Muslera, o rekoru egale etmeye hazır
Toplam 3
Yorum
cimbom insallah kazanicagiz
- "Futbolu bırakmış olurum''
Toplam 2
Yorum
12.adam gs de iken fb taraftarına çok ağır küfürler ediyordu.fb ye gitti bu sefer gs taraftarına çok ağır küfürler etti.olgunluk başka bir şey
İsmail Köybaşı isyan etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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