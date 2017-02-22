Haydi Fener göster gücünü!

Ligde şampiyonluğa neredeyse havlu atan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 'tamam ya da devam' maçında bugün Rusya ekibi Krasnodar'ı ağırlayacak. Son 32 turunun ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan sarı- lacivertli takım, alacağı zaferle hem taraftarını güldürmek hem de kara bulutları dağıtmak amacında. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı. Resmi maçlardaki son zaferini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli takım, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalıp, Krasnodar'a mağlup oldu.Yaşadığı zor günleri aşmak için zafere bel bağlayan Fenerbahçe'de, Avrupa'ya da veda edilmesi durumunda kaos büyüyecek. Kasımpaşa maçında istifaya davet edilen yönetim daha da zor duruma düşecek. Teknik direktör Advocaat'ın üstündeki baskı da iyice artacak.Avrupa kupalarında Rus takımlarına karşı 8. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, daha önceki mücadelelerin 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 10 gol atan sarı-lacivertli takım, 8 gol yedi. Ruslara karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi; 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.F.Bahçe, turu geçmek için en az iki farklı kazanmak zorunda. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek; skor değişmezse penaltılara geçilecek. Kanarya, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette Avrupa'ya veda edecek.F.Bahçe, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Avrupa'da 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 215 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 319 gol gördü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 215 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:Kendi sahasında Avrupa kupalarında 107. sınavını verecek olan Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 7 Avrupa kupası maçını da kazanıp, rakiplerini evine puansız gönderdi. Kanarya'nın Avrupa'da ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: