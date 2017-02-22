Haydi Fener göster gücünü!
Ligde umutlarını yitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde kaderini belirleyecek son 32 turu maçında Krasnodar’ı ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kanarya, en az 2 farklı kazanmak zorunda.
3 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı. Resmi maçlardaki son zaferini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli takım, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalıp, Krasnodar'a mağlup oldu.
ADVOCAAT ZORLANACAK
Yaşadığı zor günleri aşmak için zafere bel bağlayan Fenerbahçe'de, Avrupa'ya da veda edilmesi durumunda kaos büyüyecek. Kasımpaşa maçında istifaya davet edilen yönetim daha da zor duruma düşecek. Teknik direktör Advocaat'ın üstündeki baskı da iyice artacak.
EVİNDE RUSLARA GEÇİT YOK
Avrupa kupalarında Rus takımlarına karşı 8. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, daha önceki mücadelelerin 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 10 gol atan sarı-lacivertli takım, 8 gol yedi. Ruslara karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi; 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
F.Bahçe, turu geçmek için en az iki farklı kazanmak zorunda. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek; skor değişmezse penaltılara geçilecek. Kanarya, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette Avrupa'ya veda edecek.
AVRUPA'DA 216. KAPIŞMA
F.Bahçe, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Avrupa'da 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 215 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 319 gol gördü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 215 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Kendi sahasında Avrupa kupalarında 107. sınavını verecek olan Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 7 Avrupa kupası maçını da kazanıp, rakiplerini evine puansız gönderdi. Kanarya'nın Avrupa'da ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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