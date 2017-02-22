 Görev Persie’nin – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Görev Persie’nin

    Görev Persie’nin
    F.Bahçe'de cezası nedeniyle Krasnador'a karşı Rusya'daki ilk maçta forma giyemeyen Skrtel ile Advocaat'ın "İdman yapması gerek" diyerek İstanbul'da bıraktığı Van Persie bugün takıma geri dönecekler. RvP, ilk 11'de sahaya çıkacak, Sow ve Lens kanatlarda oynayacak. Aatıf gözündeki enfeksiyon nedeniyle büyük ihtimalle kadroya giremeyecek.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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