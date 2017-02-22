 Golcüler uykuda – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Golcüler uykuda

    Golcüler uykuda
    , skor bakımından kısır bir dönem yaşıyor. Son 6 resmi maçın 2'sinde gol sevinci yaşayamayan Kanarya, diğer 4 maçta ise 1'den fazla gol atamadı. Bu karşılaşmalarda iki orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve Mehmet Topal birer gol katkısı yaptı. Birer kez fileleri havalandıran Sow ve Van Persie dışında hücum futbolcuları ise skora katkı sunmadı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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