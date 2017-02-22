Fenerbahçe - Krasnodar | Canlı Anlatım

Ligde şampiyonluğa neredeyse havlu atan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 'tamam ya da devam' maçında Rusya ekibi Krasnodar'ı ağırlıyor. Son 32 turunun ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, alacağı zaferle hem taraftarını güldürmek hem de kara bulutları dağıtmak amacında. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetiyor. Maç Tivibu Spor 2'den yayınlanıyor.

3 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı. Resmi maçlardaki son zaferini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli takım, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalıp, Krasnodar'a mağlup oldu.

ADVOCAAT ZORLANACAK

Yaşadığı zor günleri aşmak için zafere bel bağlayan Fenerbahçe'de, Avrupa'ya da veda edilmesi durumunda kaos büyüyecek. Kasımpaşa maçında istifaya davet edilen yönetim daha da zor duruma düşecek. Teknik direktör Advocaat'ın üstündeki baskı da iyice artacak.

EVİNDE RUSLARA GEÇİT YOK

Avrupa kupalarında Rus takımlarına karşı 8. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, daha önceki mücadelelerin 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 10 gol atan sarı-lacivertli takım, 8 gol yedi. Ruslara karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi; 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

F.Bahçe, turu geçmek için en az iki farklı kazanmak zorunda. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek; skor değişmezse penaltılara geçilecek. Kanarya, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette Avrupa'ya veda edecek.

AVRUPA'DA 216. KAPIŞMA

F.Bahçe, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Avrupa'da 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 215 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 319 gol gördü.



KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Kendi sahasında Avrupa kupalarında 107. sınavını verecek olan Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 7 Avrupa kupası maçını da kazanıp, rakiplerini evine puansız gönderdi.





STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Pawel Raczkowski (Polonya)

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

KRASNODAR: Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Shalimov