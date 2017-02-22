F.Bahçe çeyrek finale yükseldi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-52 yendi.
Grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde B Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanya ekibi Perfumerias Avenida'nın rakibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor ise Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe karşılaşmaya Birsel Vardarlı Demirmen, Verameyenka ve Stricklen'in basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmanın 6. dakikasında Pelin Bilgiç ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet yakalayan sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere çıkardı: 14-3. Konuk ekip kalan bölümde Petronyte ile skor üretse de Fenerbahçe ilk çeyreği 18-12 üstün kapattı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, Petronyte ve Nazlıcan Ölçek ile üst üste isabetler bularak, 12. dakikada eşitliği yakaladı: 20-20. Melisa Korkmaz ve Levander'in atışlarıyla toparlanan ev sahibi takım, iyi savunma yaptığı bölümde Gruda, Melis Gülcan ve Quigley ile basketler bularak farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 36-25 önde gitti.
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlere sahne oldu. Fenerbahçe pota altında Verameyenka ve Esra Ural ile sayılar bulurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor bu basketlere Petronyte'nin skorer oyunuyla cevap verdi. İlk 5 dakikasının 45-33 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildiği çeyreğin kalan bölümünde Stricklen ve Gruda ile rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 58-44 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda farkı açan Fenerbahçe, sahadan 23 sayı farkla 75-52 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Ivana Ivanovic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Quigley 6, Stricklen 8, Gruda 11, Verameyenka 11, Levander 11, Esra Ural 7, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora 2, Melisa Korkmaz 4, Pelin Bilgiç 3, Melis Gülcan 7
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Robinson 2, Nilay Kartaltepe, Fahriya Abdi 7, Melike Yalçınkaya, Petronyte 17, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 10, Nazlıcan Ölçek 5, İlknur Yıldızhan 2
1. Periyot: 18-12
Devre: 36-25
3. Periyot: 58-44
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:39
- Skrtel'in hatası golle sonuçlandı
Toplam 2
Yorum
İsimlik Hakeminiz olmadan hiçsiniz
- Skrtel'in hatası golle sonuçlandı
Toplam 2
Yorum
metinn unitedi yenince sampiyonmu olunuyor o mac gecmsite kalmsitir ama siz hala 6-0 i sayikliyanlar pek seversiniz 7-1 5-1 lari cabuk unutursunuuz
- ''Ekici'ye benzin yok!''
Toplam 5
Yorum
anadolu buna su vermeyin su...
F.Bahçe çeyrek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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