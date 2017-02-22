 F.Bahçe çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe çeyrek finale yükseldi

    F.Bahçe çeyrek finale yükseldi

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında , sahasında 'u 75-52 yendi.

    Grubunu 2. sırada tamamlayan , çeyrek finalde B Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanya ekibi Perfumerias Avenida'nın rakibi oldu. ise Avrupa'ya veda etti.

    Fenerbahçe karşılaşmaya Birsel Vardarlı Demirmen, Verameyenka ve Stricklen'in basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmanın 6. dakikasında Pelin Bilgiç ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet yakalayan sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere çıkardı: 14-3. Konuk ekip kalan bölümde Petronyte ile skor üretse de Fenerbahçe ilk çeyreği 18-12 üstün kapattı.

    Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, Petronyte ve Nazlıcan Ölçek ile üst üste isabetler bularak, 12. dakikada eşitliği yakaladı: 20-20. Melisa Korkmaz ve Levander'in atışlarıyla toparlanan ev sahibi takım, iyi savunma yaptığı bölümde Gruda, Melis Gülcan ve Quigley ile basketler bularak farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 36-25 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlere sahne oldu. Fenerbahçe pota altında Verameyenka ve Esra Ural ile sayılar bulurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor bu basketlere Petronyte'nin skorer oyunuyla cevap verdi. İlk 5 dakikasının 45-33 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildiği çeyreğin kalan bölümünde Stricklen ve Gruda ile rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 58-44 üstün girdi.

    Karşılaşmanın son periyodunda farkı açan Fenerbahçe, sahadan 23 sayı farkla 75-52 galip ayrıldı.


    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Quigley 6, Stricklen 8, Gruda 11, Verameyenka 11, Levander 11, Esra Ural 7, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora 2, Melisa Korkmaz 4, Pelin Bilgiç 3, Melis Gülcan 7

    Mersin Büyükşehir Belediyespor: Robinson 2, Nilay Kartaltepe, Fahriya Abdi 7, Melike Yalçınkaya, Petronyte 17, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 10, Nazlıcan Ölçek 5, İlknur Yıldızhan 2

    1. Periyot: 18-12

    Devre: 36-25

    3. Periyot: 58-44

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:39
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