 “Düşme” korkusu! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    “Düşme” korkusu!

    “Düşme” korkusu!
    Geçen sezonun sonunda 'den ayrılarak Valencia'ya transfer olan Luis Nani, ligdeki durumlarını değerlendirdi. Portekizli futbolcu, "Büyük hayaller kurmak yerine gerçekçi olmalıyız. Düşme potasından uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı. , La Liga'da 23 puanla 15. sırada. Düşme hattındaki S.Gijon ve Granada'nın ise 16 puanı var.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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