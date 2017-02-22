 ''Devam edeceğim'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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HEPSİ
    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Devam edeceğim''

    ''Devam edeceğim''

    “Türkiye’de ’den başka bir takımda oynamam. Eğer gidersem, bu yurt dışı olacak. Avrupa’dan ve ABD’den birçok teklif alıyorum. Bu tekliflerden birini değerlendiririm”

    yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'le yolları ayıracağı söylentileri, 15 sezondur aralıksız sarı-lacivertli formayı giyen 35 yaşındaki kaptanı çok üzdü. Tecrübeli kaleci, böyle bir şeye ihtimal vermediğini, futbolu çok sevdiği Fenerbahçe'de bırakacağına yönelik inancını sürdürdüğünü kaydetti. Tecrübeli file bekçisi, "Daha önce de defalarca söylediğim gibi; beni istedikleri sürece bu kutsal formayı giymeye devam edeceğim. İmzayı atmam dakikalık iş. Türkiye'de asla başka bir takımda oynamam. Rekabetten de asla bir çekincem yok. Yeni bir kaleci de alsalar savaşımı verir, eldivenleri kaparım. Kendime güvenim her zaman tam" dedi.

    Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamasının mümkün olmadığını belirten Volkan, yönetimin kendisiyle sözleşme uzatmak istememesi halinde Türkiye'deki kariyerini sonlandıracağını açıklarken, şöyle devam etti:

    B PLANI HAZIR
    "Futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok. Fenerbahçe'den bana 'Git' derlerse planım yurt dışı. Hemen her sezon öncesi Avrupa'dan ve Amerika'dan teklifler alıyorum. Bunlardan birini değerlendiririm. Amerika'ya gitmek ilk tercihim olur."

    YÖNETİCİLİĞE HAZIR DEĞİLİM
    , "Futbolu bırak, gel kulüp içinden bir görev al" teklifini şu aşamada kabul edemeyeceğini ifade etti. Sarı-lacivertli kaptan, "Böyle bir şeye şu anda hazır değilim. Eksiklerim var. İyi bir antrenörlük ve kulüp idareciliği eğitimi almayı düşünüyorum. Dil de öğreneceğim. Ama dediğim gibi; bunları futbolu bıraktıktan sonra yapacağım. Şu an idarecilik yapmaya hazır değilim. Futbola devam. Tabii Fenerbahçe'de. Olmazsa yurt dışı" açıklamasında bulundu.

    'VOLKAN GİDERSE FENER'İN İÇİ BOŞALIR'
    Fenerbahçe camiasından içinden bazı önemli isimler, Volkan Demirel'le sezon sonunda yolların ayrılacağı haberlerine büyük tepki gösterdiler. Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Gökhan Gönül örneklerini veren söz konusu ağır toplar, "Onlar gitti de ne oldu, takım uçtu mu? Hayır! Tam tersine kan kaybettik. Bunlar Fenerbahçe için sembol olmuş isimlerdi, yokluklarını fazlasıyla hissediyoruz. Volkan da giderse Fenerbahçe'nin içi iyice boşalır. Ruhumuzu iyice kaybederiz" derlerken, kaptanın mutlaka takımda kalması gerektiğini savundular.



    Emre BOL
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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