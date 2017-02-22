''Devam edeceğim''
“Türkiye’de Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamam. Eğer gidersem, bu yurt dışı olacak. Avrupa’dan ve ABD’den birçok teklif alıyorum. Bu tekliflerden birini değerlendiririm”
Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamasının mümkün olmadığını belirten Volkan, yönetimin kendisiyle sözleşme uzatmak istememesi halinde Türkiye'deki kariyerini sonlandıracağını açıklarken, şöyle devam etti:
B PLANI HAZIR
"Futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok. Fenerbahçe'den bana 'Git' derlerse planım yurt dışı. Hemen her sezon öncesi Avrupa'dan ve Amerika'dan teklifler alıyorum. Bunlardan birini değerlendiririm. Amerika'ya gitmek ilk tercihim olur."
YÖNETİCİLİĞE HAZIR DEĞİLİM
Volkan Demirel, "Futbolu bırak, gel kulüp içinden bir görev al" teklifini şu aşamada kabul edemeyeceğini ifade etti. Sarı-lacivertli kaptan, "Böyle bir şeye şu anda hazır değilim. Eksiklerim var. İyi bir antrenörlük ve kulüp idareciliği eğitimi almayı düşünüyorum. Dil de öğreneceğim. Ama dediğim gibi; bunları futbolu bıraktıktan sonra yapacağım. Şu an idarecilik yapmaya hazır değilim. Futbola devam. Tabii Fenerbahçe'de. Olmazsa yurt dışı" açıklamasında bulundu.
'VOLKAN GİDERSE FENER'İN İÇİ BOŞALIR'
Fenerbahçe camiasından içinden bazı önemli isimler, Volkan Demirel'le sezon sonunda yolların ayrılacağı haberlerine büyük tepki gösterdiler. Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Gökhan Gönül örneklerini veren söz konusu ağır toplar, "Onlar gitti de ne oldu, takım uçtu mu? Hayır! Tam tersine kan kaybettik. Bunlar Fenerbahçe için sembol olmuş isimlerdi, yokluklarını fazlasıyla hissediyoruz. Volkan da giderse Fenerbahçe'nin içi iyice boşalır. Ruhumuzu iyice kaybederiz" derlerken, kaptanın mutlaka takımda kalması gerektiğini savundular.
Emre BOL
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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