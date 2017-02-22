Fenerbahçeli futbolcular, turu geçmek için “olağanüstü” toplandılar. Dün idmandan iki saat önce tesislere gelen oyuncular, “Ölümüne oynayalım, şu kaostan çıkalım” diyerek zafer yemini ettiler.

Fenerbahçeli futbolcular, dün iki kaptan Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın öncülüğünde Samandıra'da çok kritik bir toplantı yaptılar. 18.00'deki idmandan iki saat önce tesislere gelen sarı-lacivertli oyuncular, birlikte yemek yedikten sonra sorunlarını masaya yatırdılar. Art arda gelen başarısız sonuçlarla ligde şampiyonluk yarışından kopan takımın bir dirilişe ihtiyacı olduğunu belirten kaptanlar, Krasnodar maçının ayaklarına gelen bir fırsat olduğunu ifade ettiler. Sarı-lacivertli futbolcular, çıkış yolları için fikirlerin ortaya konduğu toplantının sonunda, "Yarın (bugün) canımızı dişimize takalım. Ölümüne oynayıp turu geçelim ve şu kaostan çıkalım artık" diyerek zafer yemini ettiler.