Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında başından vurularak ağır yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden Turgut Aslan'a, imzaladığı çubuklu Fenerbahçe formasını hediye ettiği bildirildi.
Aslan ile bir süre sohbet eden Yıldırım'ın, hastane yetkililerine teşekkür ederek, Aslan'ın sağlık durumunu çok iyi bulduğunu ve bir sonraki Ankara seyahatinde Aslan'ı yeniden ziyaret edeceğini söylediği belirtildi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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