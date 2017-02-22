Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden Turgut Aslan'a, imzaladığı çubuklu Fenerbahçe formasını hediye ettiği bildirildi.





Aslan ile bir süre sohbet eden Yıldırım'ın, hastane yetkililerine teşekkür ederek, Aslan'ın sağlık durumunu çok iyi bulduğunu ve bir sonraki Ankara seyahatinde Aslan'ı yeniden ziyaret edeceğini söylediği belirtildi.