 Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    'dan anlamlı ziyaret

    Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

    Kulübü Başkanı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında başından vurularak ağır yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'ın, Gazi Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden 'a, imzaladığı çubuklu formasını hediye ettiği bildirildi.

    Aslan ile bir süre sohbet eden Yıldırım'ın, hastane yetkililerine teşekkür ederek, Aslan'ın sağlık durumunu çok iyi bulduğunu ve bir sonraki Ankara seyahatinde Aslan'ı yeniden ziyaret edeceğini söylediği belirtildi.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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