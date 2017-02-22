3 oyuncu sınırda

Sarı-lacivertli ekipte, ikişer sarı kartı bulunan Volkan Demirel, Josef ile Hasan Ali, bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve turun geçilmesi halinde bir sonraki maçta oynayamayacaklar. Hasan Ali'nin Kasımpaşa karşısında olduğu gibi bugün de yedek soyunması bekleniyor. Savunmanın solunda yine İsmail Köybaşı oynayacak.