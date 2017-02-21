 Sezon sonunda ‘temizlik’ var! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Sezon sonunda ‘temizlik’ var!

    Sezon sonunda ‘temizlik’ var!

    : Ruhlarında Fenerbahçelilik olmayanlar seneye burada olmayacak!

    Kasımpaşa maçında istifaya davet edilen Başkanı Aziz Yıldırım, "Birkaç kişi istiyor diye gitmem ama ruhlarında Fenerbahçelilik olmayanlar seneye burada olmayacak" dedi. Sezon sonunda takımda büyük temizlik yapacağının mesajını veren başkanın, yakın çevresine, "Bazıları için hiç de iyi olmayacak. Takımda formanın ağırlığını taşıyamayan çok isim var. İlk iş bunlar gidecek" diyerek yepyeni bir takım kuracağının müjdesini verdiği belirtildi. Aziz Yıldırım'ın bu seneden umudu kestiği, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladığı öğrenildi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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