 Ozan’la kazanamıyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Ozan’la kazanamıyor

    Ozan’la kazanamıyor
    Bursa'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen , sarı-lacivertli takıma fayda sağlamadı. Kanarya, genç futbolcunun bu sezon ilk 11'de forma giydiği 9 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kasımpaşa, Antep ve Başakşehir maçlarından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, geriye kalan 6 karşılaşmada ise 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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