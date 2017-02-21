 ''Ofansif bir futbol oynayacağız'' – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ''Ofansif bir futbol oynayacağız''

    ''Ofansif bir futbol oynayacağız''

    son 32 turu rövanşında yarın Ülker Stadı'nda ile karşılaşacak 'ın teknik direktörü , zor bir maça çıkacaklarını ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

    Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shalimov, "Rakibimizi inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Çok iyi bir skor alamadık. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır ama hazırlıklıyız." diye konuştu.

    'ye karşı ofansif bir futbol oynayacaklarını aktaran Rus teknik adam, "Takım skoru korumak isterse, sonu kötü olur. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Tabii ki ofansif bir futbol oynayacağız. Rakibimizin işini zorlaştırmaya çalışacağız. 'nde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bir Rus gazetecinin "Güvenlik açısından bir endişeniz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine , "Böyle şeyleri düşünmüyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Ciddi konuları, ciddi insanlar hallediyor. Biz oyuna konsantre oluyoruz." açıklamasında bulundu.

    Rus temsilcisinin orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz ki çok iyi oyuncuları var. Van Persie, bir yıldız. Biz, kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlara değil, takıma ve takım oyununa odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:38
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