''Ofansif bir futbol oynayacağız''
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Krasnodar'ın teknik direktörü Igor Shalimov, zor bir maça çıkacaklarını ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shalimov, "Rakibimizi inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Çok iyi bir skor alamadık. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır ama hazırlıklıyız." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye karşı ofansif bir futbol oynayacaklarını aktaran Rus teknik adam, "Takım skoru korumak isterse, sonu kötü olur. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Tabii ki ofansif bir futbol oynayacağız. Rakibimizin işini zorlaştırmaya çalışacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir Rus gazetecinin "Güvenlik açısından bir endişeniz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Igor Shalimov, "Böyle şeyleri düşünmüyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Ciddi konuları, ciddi insanlar hallediyor. Biz oyuna konsantre oluyoruz." açıklamasında bulundu.
Rus temsilcisinin orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz ki çok iyi oyuncuları var. Van Persie, bir yıldız. Biz, kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlara değil, takıma ve takım oyununa odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:38
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Yorum
aslan neyi fazlaymış bunun gte bak iyiki almamışlar böyle ukalalarla işimiz olmaz olmamalı....
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Toplam 29
Yorum
Siyah-Beyaz1903 bizde BESIKTAS camiasi olarak bizden gecmis dönemlerde $ike ve 100% kanitlanmis tesvik primleri dagitma yollariylan calmis oldugunuz kupalari istiyoruz NOKTA
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Toplam 76
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FENERLİ BU TAKIMDA DEĞİL SENİN BAŞKANLIĞINDA PROBLEM VAR DEFOL GİT BAŞKAN
''Ofansif bir futbol oynayacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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