 O gün bugündür kayıp! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    O gün bugündür kayıp!

    O gün bugündür kayıp!

    Kayseri’de taktiğin dışına çıktı, kesiği yedi.

    Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Fernandao, son haftalarda kulübeden kurtulamıyor. Sambacı, Van Persie'nin cezası nedeniyle forma giymediği ligdeki Bursaspor ve Kasımpaşa maçının yanı sıra Hollandalı'nın kadroya alınmadığı Krasnodar karşılaşmasına kulübede başladı. Son olarak Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen Fernandao, maçın ardından Advocaat tarafından taktiğin dışına çıktığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Yönetim ise 'gol kralı' unvanlı forvetten yeterince yararlanılmadığı görüşünde.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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