 Maç Raczkowski’nin – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Maç Raczkowski’nin

    Maç Raczkowski’nin
    Sarı-lacivertli takımın yarın akşam Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakemi belli oldu. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Raczkowski'nin yardımcılıklarını, Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Radoslaw.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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