Liderliği unuttu

F.Bahçe, ligde en son 43 hafta önce liderlik koltuğunda oturdu. Şampiyonluk için Beşiktaş ile çekiştiği 2015-16 sezonunun 3, 4, 5 ve 13. haftalarını lider geçen sarı-lacivertli takım, Pereira'nın yerine göreve gelen Advocaat yönetiminde 21 maçta zirveyi göremedi.