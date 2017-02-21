 Liderliği unuttu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Liderliği unuttu

    Liderliği unuttu
    F.Bahçe, ligde en son 43 hafta önce liderlik koltuğunda oturdu. Şampiyonluk için Beşiktaş ile çekiştiği 2015-16 sezonunun 3, 4, 5 ve 13. haftalarını lider geçen sarı-lacivertli takım, Pereira'nın yerine göreve gelen Advocaat yönetiminde 21 maçta zirveyi göremedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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