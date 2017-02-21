Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Medyaya açık bölümde sarı-lacivertli oyuncular kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekip, idmanda tam kadro olarak yer aldı.
Fenerbahçe, Krasnodar ile yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:26
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe Galatasaraylılar istediğiniz hakem atanmayacak.Sizide yarış dışına ittikten sonra kalan maçlarınızda arrtık debelenip durun.
- Dembele pişman etti
Toplam 10
Yorum
koca cimbomlu arada hicbir yonetici para kazanamamistir da ondan almamislardir islerine gelmemistir bizimkilerin ...
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe İkiz kardeşler,ikinizde hafif kalırsınız.Fenerbahçe Beşiktaşı ancak kaos futboluyla yenebilrdi,onuda başardı: ))
Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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