 Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    maçı hazırlıkları tamamlandı

    Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı

    son 32 turu rövanş maçında yarın Rus ekibi 'ı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

    Medyaya açık bölümde sarı-lacivertli oyuncular kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekip, idmanda tam kadro olarak yer aldı.

    Fenerbahçe, ile yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:26
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