Krasnodar maçı hazırlıkları tamamlandı

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Medyaya açık bölümde sarı-lacivertli oyuncular kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekip, idmanda tam kadro olarak yer aldı.

Fenerbahçe, Krasnodar ile yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.