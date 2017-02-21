Krasnodar, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın konuk edeceği Krasnodar, İstanbul'a geldi.
Rus temsilcisinde sarı kart cezasını ilk maçta çeken İsveçli savunmacı Andreas Granqvist de kadroda yer aldı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:25
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Yorum
aslan neyi fazlaymış bunun gte bak iyiki almamışlar böyle ukalalarla işimiz olmaz olmamalı....
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Toplam 29
Yorum
Siyah-Beyaz1903 bizde BESIKTAS camiasi olarak bizden gecmis dönemlerde $ike ve 100% kanitlanmis tesvik primleri dagitma yollariylan calmis oldugunuz kupalari istiyoruz NOKTA
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Toplam 76
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FENERLİ BU TAKIMDA DEĞİL SENİN BAŞKANLIĞINDA PROBLEM VAR DEFOL GİT BAŞKAN
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