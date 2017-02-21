Krasnodar, Fenerbahçe maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Rus temsilcisi Krasnodar, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Igor Shalimov yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Rus ekibinin yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe müsabakasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Granqvist, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:22
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe Galatasaraylılar istediğiniz hakem atanmayacak.Sizide yarış dışına ittikten sonra kalan maçlarınızda arrtık debelenip durun.
- Dembele pişman etti
Toplam 10
Yorum
koca cimbomlu arada hicbir yonetici para kazanamamistir da ondan almamislardir islerine gelmemistir bizimkilerin ...
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 46
Yorum
efe İkiz kardeşler,ikinizde hafif kalırsınız.Fenerbahçe Beşiktaşı ancak kaos futboluyla yenebilrdi,onuda başardı: ))
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