 Krasnodar, Fenerbahçe maçına hazır – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    , maçına hazır

    Krasnodar, Fenerbahçe maçına hazır

    son 32 turu rövanşında yarın İstanbul'da ile karşılaşacak Rus temsilcisi , hazırlıklarını tamamladı.

    Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Igor Shalimov yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

    Rus ekibinin yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe müsabakasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

    Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Granqvist, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:22
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