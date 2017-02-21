''Keşke hiç almasaydık!''

Fenerbahçe'nin devre arasındaki tek transferi Oleksandre Karavaiev'in, sarı-lacivertli ekibin Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında 18 kişilik kadroda bile olmaması tartışma konusu oldu. Advocaat'ın, bizzat istediği Ukraynalı kanat oyuncusunun performansını hiç beğenmediği, Fenerbahçe'yi taşıyacak oyuncu olmadığını düşündüğü için takıma almadığı bildirildi. Hollandalı teknik direktörün, "Keşke Karavaiev'i hiç transfer etmeseydik" dediği öğrenildi.