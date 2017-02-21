 İç sahada da fena çöktü! – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    İç sahada da fena çöktü!

    İç sahada da fena çöktü!

    Advocaat’lı , ’de sadece 1.81 puan ortalaması tutturdu ve önceki yılların çok gerisinde kaldı.

    Advocaat yönetimindeki F.Bahçe 21 hafta sonunda 37 puana ulaşırken, Kadıköy'ün büyüsü de bozuldu. F.Bahçe, Advocaat'la 'de 11 maçta 20 puan topladı ve 1.81 puan ortalaması yakaladı. Pereira ile geçen sene bu rakam 17 maçta 45 puan ve 2.64 ortalamasındaydı. 2014-15'te İsmail Kartal 17 maçta 42 puanla 2.47... 2013-14'te Ersun Yanal'la iç sahada 2.64 ortalama tutturan Kanarya, 2012-13'te Aykut Kocaman ile 17 maçta 38 puan ve 2.23 puan almıştı. Advocaat'lı Fener, Kadıköy'deki son 6 maçını kazansa bile önceki hocaların performansına yetişemeyecek.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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