 Hazırlıklar başladı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Hazırlıklar başladı

    Hazırlıklar başladı
    , Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa müsabakasında süre alan oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynadılar. Çalışmalar bugün yapılacak idmanla sürecek.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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