Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Dick Advocaat, Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzon’a gitmeyince kadro dışı bırakılan Aatıf’ı yönetimin baskısıyla Antalya’daki kampa alıp, sonra da tepki olarak Adana maçında ilk 11’de oynattı. Transfer beklentileri karşılanamayan hocadan, üstüne bir de hiç hazzetmediği Emenike ile Wiel’i affetmesi istendi.
Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp şampiyonluğa havlu attı. Sarı-lacivertlilerin, ligin ikinci yarısındaki 5 maçta 9'uncu puan kaybıydı bu. Dick Advocaat, maçtan sonra yaptığı açıklamada artık şampiyon olamayacaklarını kabul ederken, "Yönetim benden iyi hoca buluyorsa getirsin" dedi. Bu açıklama, puan kaybedilen her maçtan sonra suçu futbolculara atan, istediği transferleri yapamamaktan şikayet eden, "Bu takımı ben kurmadım" diyen Hollandalı teknik direktöre tepkileri iyice arttırdı. Kamuoyunda, "Hoca galiba kendini kovdurmak istiyor" algısı oluştu. Yönetimde de benzer şüpheler uyandı.
ÇOCUK OYUNCAĞI MI!
Aslında Advocaat'ın vermek istediği mesaj açık. "Ne verdiniz ki ne istiyorsunuz" diyor. İşin ayarı çok önceden kaçmıştı zaten. Aatıf, devre arasında Mehmet Ekici transferine karşılık Trabzon'a gitmek istemeyince başladı her şey... Faslı oyuncu, belki burnu sürtülür diye kadro dışı bırakıldı ve Antalya kampına götürülmedi. Ancak oyuncu geri adım atmadı. Bunun üzerine yönetim, Advocaat'tan Aatıf'ı kampa dahil etmesini istedi. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın yönetimin aldığı kararı ilettiği Advocaat, "Bu iş çocuk oyuncağı mı" diye tepki gösterse de emri yerine getirdi. Hatta daha da ileriye gidip, "Madem öyle işte böyle" diyerek Aatıf'ı ikinci yarının ilk lig maçında Adanaspor'a karşı ilk 11'de oynattı. Aatıf bu şansı iyi kullanamadı, kötü bir maç çıkardı, 64'te oyundan alındı.
AL SANA TRANSFER!
Ayar bozulmuştu bir kere... Yönetimle hoca bu kez Emenike ve Van der Wiel konusunda ters düştü. Gerekli transferler bir türlü yapılamayınca, 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan iki oyuncu bu ayın başında alelacele affedildi. Daha doğrusu yönetim affetti. Dick Advocaat, "Bizim takımda işleri yok" dediği Emenike ve Wiel'in takımla çalışmalara başlamasına istemeye istemeye onay verdi.
ALIN SİZE EMENİKE!
Emenike, ilk 11'de oynayıp sapır sapır döküldüğü Krasnador maçında 72 dakika sahada kalınca, maçtan sonra bazı yöneticiler, "Hoca bize inat yapıyor. Açık açık 'Alın işte size Emenike' demek istiyor" şeklinde tepki gösterdiler. Affedilen Van der Wiel de Kasımpaşa maçında 11'de adını görünce kendisi de çok şaşırdı. Advocaat'ın mesajı yine yönetimeydi. Wiel'i oynatıp, "Ben transfer istedim, siz yapamadınız. Elimde Şener'in yerine sadece Wiel vardı, oynattım" der gibiydi adeta. Sonuç: Fenerbahçe, ligin bitimine 13 hafta kalan lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde dördüncü sırada. Üstelik orası da garanti değil. Antalyaspor ensesinde...
HABER ANALİZ - EMRE BOL
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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