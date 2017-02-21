F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın konuk edeceği Krasnodar, İstanbul'a geldi.
Rus temsilcisinde sarı kart cezasını ilk maçta çeken İsveçli savunmacı Andreas Granqvist de kadroda yer aldı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
- ''Şampiyon yap bizi Tudor Efendi''
Toplam 4
Yorum
GAA ultraviyolelerden güzel bir fıkra. komik gerçekten.
- Yiğido Gekas’la coştu
Toplam 7
Yorum
sporsever sağ bek ahmet sırıtıyor takımda yiğitte iyi mücadele ediyor ama top yapmada zayıf o iki yerede rıdvan adem yerleştirilirse takım süper olur
- Tudor’un zor seçimi
Toplam 16
Yorum
uyandırayım 3 lü oynuycaksan zaten chedjou oyun kurar geriden de jong tolga fazla tolga josue veya selçuk yapman lazım göbeği ileri top taşıyamazsın
F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar, İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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