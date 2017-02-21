 ''F.Bahçe turu geçer'' – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ''F.Bahçe turu geçer''

    ''F.Bahçe turu geçer''
    tarihinin önemli isimleri arasında yer alan ve teknik direktörlük kariyerinin ardından spor yorumculuğu yapan , 'nin karşısında tura daha yakın olduğunu söyledi. Bubnov, "'Krasnodar, 1-0 kazandığı ilk maçta savunmada çok dikkatli oynadı. Fenerbahçe gol şansı bulamadı. Bu sefer sahada farklı bir Fenerbahçe olacak. Ben açıkçası Krasnodar'un üst tura çıkacağını düşünmüyorum"' ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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