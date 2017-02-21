 Derbi Fener’in – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Derbi Fener’in

    Derbi Fener’in

    Efeler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren , dün evinde konuk ettiği ezeli rakibi ’ı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

    'nde 16. haftanın derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve averajla liderliği ele geçirdi. Bu sonucun ardından , ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, 12. kez yenildi. Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da aynı skorla kazanmıştı. Bu arada, Kanarya, üst üste 10'uncu galibiyetini elde etti.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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