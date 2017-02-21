 Bizi direkt suçlu yaptılar – Fotomaç – 21 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bizi direkt suçlu yaptılar

    Bizi direkt suçlu yaptılar

    F.Bahçe Asbaşkanı dava sürecini anlattı. Mosturoğlu “Bize savunma hakkı bile tanınmadı. Direkt suçlu ilan edildik. Şimdi adalet yerini bulacak” dedi.

    Şike davasında tutuklu olarak yargılanan isimlerden olan Asbaşkanı , FB TV'ye konuştu. Mosturoğlu davayla ilgili gelişmeleri paylaştı. Sarı-lacivertli idareci "İlk etapta kimlik tespitleri yapıldı. Yarın (bugün) sorgulamalar başlayacak ve 5 gün sürecek. Yakalama kararı olan firari sanıklar var. Mahkeme uygun görürse gelmeyenler için yakalama kararı çıkarabilir. Yargıya hesap verecekler. Ya ceza alacak ya da beraat edecekler" dedi. MOSTUROĞLU "Biz iddia tarafıyız. Mahkeme karar verene kadar masumiyet karinesinden istifade edecekler. Biz edememiştik" diye konuştu.

    'ADALET YERİNİ BULACAK'
    Fenerbahçeli idareci sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan savunmanın sağlıklı şekilde yapılması. Bize bu hak kullandırılmadı. Direkt suçlu ilan edildik. Baskı ortamı vardı. Karanlık bir dönemdi. Eminim ki adalet yerini bulacaktır."
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bizi direkt suçlu yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.