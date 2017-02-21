Bizi direkt suçlu yaptılar
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu dava sürecini anlattı. Mosturoğlu “Bize savunma hakkı bile tanınmadı. Direkt suçlu ilan edildik. Şimdi adalet yerini bulacak” dedi.
'ADALET YERİNİ BULACAK'
Fenerbahçeli idareci sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan savunmanın sağlıklı şekilde yapılması. Bize bu hak kullandırılmadı. Direkt suçlu ilan edildik. Baskı ortamı vardı. Karanlık bir dönemdi. Eminim ki adalet yerini bulacaktır."
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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