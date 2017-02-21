 ‘Bize gol atamazlar’ – Fotomaç – 21 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Bize gol atamazlar’

    ‘Bize gol atamazlar’
    'ın hocası İgor Shalimov'un asistanlarından Oleg Fomenko, 'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçı Rusya'da Sport-1 TV'ye değerlendirdi. Fomenko, "Alışık olduğumuzun dışında bir maç izledim. İstanbul'da tribünlerin boş olduğu bir maç daha önce izlememiştim. Rakibimizde bir arıza var. Bizim karşımızda hayata dönüş maçı oynayacaklar havasını sezdim ben. Umarım yanılırım. Ama bize gol atabileceklerini sanmıyorum" sözlerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Bize gol atamazlar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.