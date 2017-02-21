Ben de anlamadım

“Afrika Kupası’ndan döndükten sonra takımı tanıyamadım” diyen golcü oyuncu, “Anlaşılmaz şekilde futbol seviyemiz geriye gitti. Ne oldu da bu hale geldik anlamadım” ifadesini kullandı.

Kasımpaşa karşısında fazla varlık gösteremeyince ikinci yarının başında yerini Fernandao'ya bırakan Moussa Sow, takımda yaşanan ani düşüşün kendilerini de şaşırttığını söyledi. Kötü oynadığını kabul ederek taraftarın tepkisini haklı bulan Senegalli forvet, bir de öz eleştiride bulunup "Kötü oynuyoruz, doğru. Anlaşılmaz şekilde futbol seviyemiz geriye gitti" diye konuştu. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımı tanıyamadığını dile getiren golcü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:



BİZE DÜŞEN MÜCADELE ETMEK

"Ne oldu da bu hale geldik anlamadım. İlk yarıda sorunlarımızı çözmüştük. Şampiyonluk inancımız yüksekti. Tabii ki yarışı bırakmayacağız. Bize düşen mücadele etmek."



Emre BOL