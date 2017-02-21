Ben de anlamadım
“Afrika Kupası’ndan döndükten sonra takımı tanıyamadım” diyen golcü oyuncu, “Anlaşılmaz şekilde futbol seviyemiz geriye gitti. Ne oldu da bu hale geldik anlamadım” ifadesini kullandı.
BİZE DÜŞEN MÜCADELE ETMEK
"Ne oldu da bu hale geldik anlamadım. İlk yarıda sorunlarımızı çözmüştük. Şampiyonluk inancımız yüksekti. Tabii ki yarışı bırakmayacağız. Bize düşen mücadele etmek."
Emre BOL
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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