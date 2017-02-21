 Advocaat konuşuyor – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Advocaat konuşuyor

    Advocaat konuşuyor
    'nin karşılaşması öncesi medya programı da açıklandı. Teknik direktör Dick Advocaat, bugün saat 16.30'da bir futbolcu ile birlikte kameraların karşısına geçip soruları yanıtlayacak. Saat 19.00'da da sarı- lacivertli takım Ülker Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Rakip takımın hocası ise 17.30'da konuşacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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