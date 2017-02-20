''Yönetim bilir!''
''Kazanamadık. Şampiyonluk artık çok zor görünüyor. Yönetim benden iyi hoca buluyorsa hemen getirsin. Pereira aynı futbolcularla benden daha başarılı olmuş.''
'EKİCİ FARK ETMEZDİ'
Dick Advocaat devre arasında çok istediği Mehmet Ekici transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Advocaat "Gelseydi işler biraz değiştirdi ama çok da farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı oyun planını da savunurken "İlk yarı 2 ön libero oynamadık. Josef ve Ozan Tufan, Mehmet Topal'ın önündeydi. Futbolcular geçen sene de böyle oynamışlar. Aynı sistemde Vitor Pereira benden daha başarılı olmuş" ifadelerini kullandı.
FAZLASI GEREK!
Advocaat, Kasımpaşa maçında motivasyonun ve mücadelenin yüksek olduğunu ancak bunların 3 puanı getirmediğini söyledi. Hollandalı hoca "Futbolcularım her şeyi verdi. Daha fazlasını yapmak gerekiyor. Bunun için de daha fazlasına sahip olmak gerekiyor" sözleriyle bir kez daha kadro yetersizliğine vurgu yaptı.
37 PUAN TOPLADI
Advocaat'lı Fenerbahçe 21. hafta itibarıyla 37 puan topladı. Bu rakam 21. yüzyılda Kanarya'nın elde ettiği en kötü ikinci rakam. 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman 34 puan alabilmişti. Advocaat 40 puan barajını da geçemedi.
KRASNODAR SON ŞANSI
Fenerbahçe'de art arda gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Dick Advocaat topun ağzına geldi. Camiada Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenmesi halinde Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı sesleri giderek yükselmeye başladı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
''Yönetim bilir!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.