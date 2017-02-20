 ''Yönetim bilir!'' – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Yönetim bilir!''

    ''Yönetim bilir!''

    ''Kazanamadık. Şampiyonluk artık çok zor görünüyor. Yönetim benden iyi hoca buluyorsa hemen getirsin. Pereira aynı futbolcularla benden daha başarılı olmuş.''

    evinde Kasımpaşa'yı yenemedi, eleştiri okları bir kez daha teknik direktör Dick Advocaat'ın üzerine çevrildi. Deneyimli hoca, kritik puan kaybının ardından "Şampiyonluk artık çok zor görünüyor" ifadesini kullanırken geleceğiyle ilgili de konuştu. Hollandalı çalıştırıcı "Yönetim daha iyi hoca bulabiliyorsa hemen getirsin. Benim için sıkıntı yok. Buraya geldiğimizde birçok şey için geçti. Ama tabii ki başarının ve başarısızlığın sorumluluğu bana ait" dedi.

    'EKİCİ FARK ETMEZDİ'
    devre arasında çok istediği Mehmet Ekici transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Advocaat "Gelseydi işler biraz değiştirdi ama çok da farklı olmazdı. Bir oyuncuyla büyük değişiklikler olmaz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı oyun planını da savunurken "İlk yarı 2 ön libero oynamadık. Josef ve Ozan Tufan, Mehmet Topal'ın önündeydi. Futbolcular geçen sene de böyle oynamışlar. Aynı sistemde Vitor Pereira benden daha başarılı olmuş" ifadelerini kullandı.

    FAZLASI GEREK!
    Advocaat, Kasımpaşa maçında motivasyonun ve mücadelenin yüksek olduğunu ancak bunların 3 puanı getirmediğini söyledi. Hollandalı hoca "Futbolcularım her şeyi verdi. Daha fazlasını yapmak gerekiyor. Bunun için de daha fazlasına sahip olmak gerekiyor" sözleriyle bir kez daha kadro yetersizliğine vurgu yaptı.

    37 PUAN TOPLADI
    Advocaat'lı Fenerbahçe 21. hafta itibarıyla 37 puan topladı. Bu rakam 21. yüzyılda Kanarya'nın elde ettiği en kötü ikinci rakam. 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman 34 puan alabilmişti. Advocaat 40 puan barajını da geçemedi.

    KRASNODAR SON ŞANSI
    Fenerbahçe'de art arda gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Dick Advocaat topun ağzına geldi. Camiada Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenmesi halinde Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı sesleri giderek yükselmeye başladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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