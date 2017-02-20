‘Yıldırım istifa’
Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada yine fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti.
-Ey Aziz Yıldırım! Yeter Fenerbahçemize verdiğin zarar. Taraftar daha fazla nefret etmeden git artık.
-Maçı izleseydim kesin her dakikasında kahrolacaktım. Maçın bitiş saatinde sonuca baktım. Sadece üzüldüm, o kadar.
-Yok mu şöyle 8-10 milyona bir ön libero alalım hemen? Sonra 10 numaraya para yok deriz.
-İlk 11'de Topal, Josef ve Ozan'ı görünce bayılan Fenerbahçe taraftarı, hafta içi Krasnodar maçında yine bayılacağı için hastaneden çıkmadı.
-Kupa ve başarı eğlence değil amaç... Lakin Fenerbahçe apoleti adı altında çaycısına kadar her birey bu kulübe ruhunu koyacak, ağırlığını kaldıracak.
-Zico ve Daum'lu yıllar Fenerbahçe'nin altın yıllarıydı.
-Fenerbahçe'de şu an yönetim denen bir şey yok. Bir takım en fazla böyle yönetilemez.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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