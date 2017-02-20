 ‘Yıldırım istifa’ – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Yıldırım istifa’

    ‘Yıldırım istifa’

    Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada yine fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti.

    Sarı-lacivertli futbolseverler, Kasımpaşa beraberliği sonrası sosyal medyada Başkan 'a yönelik '#azizyildirimistifa' hashtagiyle istifa kampanyası başlattı. İşte taraftarların twitter'daki sert tepkileri:

    -Ey Aziz Yıldırım! Yeter Fenerbahçemize verdiğin zarar. Taraftar daha fazla nefret etmeden git artık.
    -Maçı izleseydim kesin her dakikasında kahrolacaktım. Maçın bitiş saatinde sonuca baktım. Sadece üzüldüm, o kadar.
    -Yok mu şöyle 8-10 milyona bir ön libero alalım hemen? Sonra 10 numaraya para yok deriz.
    -İlk 11'de Topal, Josef ve Ozan'ı görünce bayılan Fenerbahçe taraftarı, hafta içi Krasnodar maçında yine bayılacağı için hastaneden çıkmadı.
    -Kupa ve başarı eğlence değil amaç... Lakin Fenerbahçe apoleti adı altında çaycısına kadar her birey bu kulübe ruhunu koyacak, ağırlığını kaldıracak.
    -Zico ve Daum'lu yıllar Fenerbahçe'nin altın yıllarıydı.
    -Fenerbahçe'de şu an yönetim denen bir şey yok. Bir takım en fazla böyle yönetilemez.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Yıldırım istifa’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.