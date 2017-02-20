 Van der Wiel, 81 gün sonra – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Van der Wiel, 81 gün sonra

    Van der Wiel, 81 gün sonra
    Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen , 81 gün sonra formasına kavuştu. Stoch, 126 gün sonra Fenerbahçe formasıyla lig mücadelesinde görev alırken, Volkan Şen 2 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Dick Advocaat, Oleksandr Karavaiev ile Aatıf Chahechouhe'yu ise 18 kişilik kadroya almadı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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