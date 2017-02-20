 U21 takımı 4-3 kazandı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    U21 takımı 4-3 kazandı

    U21 takımı 4-3 kazandı
    F.Bahçe U21 Takımı, U21 Süper Lig'inin 21. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3'le geçti. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maçta, Görkem Bitin hat-trick yaparken, diğer gol Yiğithan Güveli'den geldi. Lacivert-beyazlılar 3. golünü ise penaltıdan attı. Kanarya'da Ali Benlioğlu 88'de kırmızı gördü. F.Bahçe 1 maçı eksik Beşiktaş'ın 6 puan önünde, 50 puanla liderliğini sürdürdü.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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