 Şutlar hep karavana – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Şutlar hep karavana

    Şutlar hep karavana
    F.Bahçe karşılaşma boyunca ceza sahası içine girmekte zorlandı. Genelde yay civarından şutlarla kaleyi yokladı. Sarı-lacivertli futbolcular, Kasımpaşa kalesini 14 kez yokladı. Bunların 2'si kaleyi buldu. Savunmada kalan Kasımpaşa da tek isabetli şutla maçı tamamladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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