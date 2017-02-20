Şutlar hep karavana

F.Bahçe karşılaşma boyunca ceza sahası içine girmekte zorlandı. Genelde yay civarından şutlarla kaleyi yokladı. Sarı-lacivertli futbolcular, Kasımpaşa kalesini 14 kez yokladı. Bunların 2'si kaleyi buldu. Savunmada kalan Kasımpaşa da tek isabetli şutla maçı tamamladı.