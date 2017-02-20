Skrtel’den gol isyanı

F.Bahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Kasımpaşa karşısında ortaya koydukları futbolda mutlaka hücum tarafını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcu, işin savunma tarafında gayet başarılı olduklarını vurgularken, "Kasımpaşa'ya fazla pozisyon vermedik, gol yemedik ama bu sefer gol yollarında etkisiz kaldık" ifadelerini kullandı.