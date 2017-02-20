 ‘Şikayet işe yaramaz’ – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘Şikayet işe yaramaz’

    ‘Şikayet işe yaramaz’
    umut dolu açıklamalar yaptı. Büyük takım reaksiyonu göstermeleri gerektiğini söyleyen İsmail, "Umutsuzluğu sevmem. Arkadaşlarıma umut vermeye çalışacağım. Şikayet etmek bir işe yaramaz. Daha çok birlik olmalıyız" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:50
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