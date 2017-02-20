Korkuluk!
Üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe dün de Kadıköy'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında havlu attı.
Oysa Başakşehir ve G.Saray takılmış, fırsat yine ayağına gelmişti Advocaat'ın. Ama o, hücumu hiç düşünmeyen Kasımpaşa'dan bile korktu ve takımı yine savunma oyuncularıyla doldurdu. Bu da yetmedi, maçı adeta bir korkuluk gibi izleyerek gerekli müdahaleleri yapamadı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Korkuluk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.