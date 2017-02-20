 Korkuluk! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Korkuluk!

    Korkuluk!

    Üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen dün de Kadıköy'de ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında havlu attı.

    Hüsranın en büyük sorumlusu ise teknik direktör 'tı. Hollandalı'nın bitmek bilmeyen korkusu yüzünden gol pozisyonuna bile giremedi.

    Oysa Başakşehir ve G.Saray takılmış, fırsat yine ayağına gelmişti Advocaat'ın. Ama o, hücumu hiç düşünmeyen 'dan bile korktu ve takımı yine savunma oyuncularıyla doldurdu. Bu da yetmedi, maçı adeta bir korkuluk gibi izleyerek gerekli müdahaleleri yapamadı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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