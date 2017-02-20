 Karavaiev kayboldu – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Karavaiev kayboldu

    Karavaiev kayboldu
    Kanarya'nın devre arasında yaptığı tek transfer olan Oleksandr Karavayev, Bursaspor maçından sonra dün de Kasımpaşa karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Dick Advocaat, Ukraynalı oyuncunun eksikleri olduğunu belirtti.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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