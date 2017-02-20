 ‘Karabük’ün hocasını alın!’ – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘Karabük’ün hocasını alın!’

    ‘Karabük’ün hocasını alın!’
    SABAH Gazetesi yazarı , Fenerbahçe'nin Kasımpaşa beraberliği sonrası olay bir tweet attı. Çakar, "Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey Advocaat'ı yollayıp, Galatasaray gibi Karabük'ün yeni hocası Barisic'i almasıdır" mesajıyla hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a göndermede bulundu.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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