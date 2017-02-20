 Kadıköy konuk evi! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    konuk evi!

    Kadıköy konuk evi!

    F.Bahçe, ligde bu sezon kaybettiği 26 puanın yarısını (13) sahasında yitirdi.

    Bir zamanlar rakiplerin korkulu rüyası olan , şimdilerde konuk evi gibi... F.Bahçe'nin şampiyonluktan uzaklaşmasının sırrı, Ülker Stadyumu'nda kaybettiği puanlarda gizli. 21 maçta 37 puan toplayıp 26 puan kaybeden Kanarya, maç başına 1.76 puan toplayabildi. Sarı-lacivertlilerin puan kayıplarının yarısı ise Kadıköy'deki maçlarda gerçekleşti. Bu sezon sahasında 11 lig mücadelesine çıkan , bunların sadece 5'ini kazanırken, 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldı, 1'inde ise mağlup olup 20 puan topladı. Kanarya, deplasmandaki 10 maçta ise 17 puan toplarken, 5 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik elde etti.

    SAHASINDA PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR
    -F.Bahçe-Kayseri 3-3
    -F.Bahçe-Bursa 2-3
    -F.Bahçe-Antalya 1-1
    -F.Bahçe-Beşiktaş 0-0
    -F.Bahçe-Adana 2-2
    -F.Bahçe-Kasımpaşa 0-0
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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