Kadıköy konuk evi!
F.Bahçe, ligde bu sezon kaybettiği 26 puanın yarısını (13) sahasında yitirdi.
SAHASINDA PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR
-F.Bahçe-Kayseri 3-3
-F.Bahçe-Bursa 2-3
-F.Bahçe-Antalya 1-1
-F.Bahçe-Beşiktaş 0-0
-F.Bahçe-Adana 2-2
-F.Bahçe-Kasımpaşa 0-0
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Kadıköy konuk evi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.