İlk celse sona erdi

"Şike Kumpası" davasının ilk celsesi Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görüldü.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden önceki kısmında sanık, müşteki ve mağdurların kimlik tespitleri yapıldı. Öğleden sonraki kısmında ise bazı sanıkların talepleri değerlendirilerek ara karar verildi. Daha sonra iddianamenin özetlenerek okunması yapıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.