 İlk celse sona erdi – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    İlk celse sona erdi

    İlk celse sona erdi

    İddianamenin okunmasına yarın devam edilecek

    "Şike Kumpası" davasının ilk celsesi karşısındaki duruşma salonunda görüldü.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden önceki kısmında sanık, müşteki ve mağdurların kimlik tespitleri yapıldı. Öğleden sonraki kısmında ise bazı sanıkların talepleri değerlendirilerek ara karar verildi. Daha sonra iddianamenin özetlenerek okunması yapıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:37
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