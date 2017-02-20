İlk celse sona erdi
İddianamenin okunmasına yarın devam edilecek
"Şike Kumpası" davasının ilk celsesi Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görüldü.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden önceki kısmında sanık, müşteki ve mağdurların kimlik tespitleri yapıldı. Öğleden sonraki kısmında ise bazı sanıkların talepleri değerlendirilerek ara karar verildi. Daha sonra iddianamenin özetlenerek okunması yapıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:37
- UEFA kalemini kırdı!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu UEFA,bu SRF'sizi bilerek tayin edip fişi çektirdi ! Olan Beşiktaş'a olduktan sonrada ipini çekmişmiş ! Kimseyi kandırmaya kalkmasınlar !
- UEFA kalemini kırdı!
Toplam 7
Yorum
1903iso Biz kebapçı ülkesimiyiz la türk düşmanı seni hem suçlu hem laflara bak
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 90
Yorum
SALİH verilen bedava 36 penaltı ne olacak
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