Hesap zamanı!
Terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ‘1 numaralı sanık’ olduğu davada, 15’i tutuklu 108 sanık 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Aziz Yıldırım ‘müşteki’ sıfatıyla davada yer alacak.
'FUTBOLA GİRELİM' TALİMATI
İddianamede aralarında F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehir Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener'in de bulunduğu 74 kişi 'müşteki', Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, Beşiktaş eski teknik direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun, Medipol Başakşehir Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike'nin yer aldığı 91 kişi ise 'mağdur' sıfatıyla tarihi yargılamaya katılacak. FETÖ terör örgütünün detaylı olarak anlatılarak eylemlerine yer verilen iddianamede, 'futbolda şike' soruşturmasının nasıl başlatıldığı kronolojik olarak aktarılıyor.
ELEBAŞI GÜLEN'E 85 YIL İSTENİYOR
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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