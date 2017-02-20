 Hesap zamanı! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Hesap zamanı!

    Hesap zamanı!

    Terör örgütü ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ‘1 numaralı sanık’ olduğu davada, 15’i tutuklu 108 sanık 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. ‘müşteki’ sıfatıyla davada yer alacak.

    Hain terör örgütü 'nün 'futbolda şike soruşturmasında kumpas' iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de bugün başlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı 434 sayfalık iddianamede FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, '1 numaralı sanık' olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında; "örgüt kurmak veya yönetmek", "silahlı terör örgütü üyeliği", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "usulsüz kayıt", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik", "iftira" suçlarından 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    'FUTBOLA GİRELİM' TALİMATI
    İddianamede aralarında F.Bahçe Başkanı , Eskişehir Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener'in de bulunduğu 74 kişi 'müşteki', Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, Beşiktaş eski teknik direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun, Medipol Başakşehir Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike'nin yer aldığı 91 kişi ise 'mağdur' sıfatıyla tarihi yargılamaya katılacak. FETÖ terör örgütünün detaylı olarak anlatılarak eylemlerine yer verilen iddianamede, 'futbolda şike' soruşturmasının nasıl başlatıldığı kronolojik olarak aktarılıyor.

    ELEBAŞI GÜLEN'E 85 YIL İSTENİYOR

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hesap zamanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.